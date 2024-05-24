الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تفاعل واسع.. مدير مدرسة يُهدي دراجات هوائية لجميع طلابه (فيديو)

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الدراجات المهداة للطلاب
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أهدى مدير لإحدى مدارس المملكة، جميع الطلاب دراجات هوائية بعد إحالته إلى التقاعد، كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.اضافة اعلان
وأقدم مسلم سلمان المسعودي مدير مدرسة أبي دجانه الابتدائية بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك على إهداء جميع الطلاب دراجات هوائية لجميع طلابه نظرًا لتقاعده، بعد خدمة امتدت 30 عامًا.
وارتسمت السعادة والبهجة على وجوه الطلاب، وفق المقطع الذي أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم البالغ بتصرف مدير المدرسة، داعين الله تعالى أن يجزيه خيرًا ويجعل ثواب ذلك في موازين حسناته وأن يكثر الله من أمثاله.


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