الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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التمر بالحليب.. أفضل مشروب صحي للإفطار في رمضان

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التمر بالحليب
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مع قدوم شهر رمضان بسبب ساعات الصيام الطويلة، يعاني الكثير من الصائمين من عسر الهضم أو الإمساك ومشاكل أخرى.

التمر بالحليب.. أفضل مشروب صحي في رمضاناضافة اعلان

وعلى الصائم البحث عن العناصر الغذائية والحصول عليها في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور لتمنحه طاقة كافية تعينه على الصيام، ومن هذه المشروبات ياتي "التمر بالحليب" كأهم مشروب صحي في رمضان.

فوائد التمر والحليب

وحسب خبراء التغذية فإن مشروب التمر والحليب يُعد من المشروبات المغذية واللذيذة، وللتعرف على فوائد التمر والحليب يمكنك الاطلاع على الآتي:
1- علاج الإمساك.
2 - علاج فقر الدم.
3 - بناء وتقوية العضلات.
4 - تقوية العظام والأسنان.
5 - تحسين صحة القلب والشرايين.
6 - تحسين صحة الجهاز العصبي.

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