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مسؤول بالصحة العالمية يعدد فوائد مذهلة عن تناول التمر وأداء صلاة المغرب قبل تناول الإفطار

التمور
تمور
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عدّد الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمى للتغذية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، فوائد مذهلة عن تأثير تناول التمر والذهاب لأداء الفريضة ثم العودة لتناول وجبة الإفطار ومدى تأثير ذلك على الحصول على صحة جيدة في رمضان.اضافة اعلان

تناول التمر قبل وجبة الإفطار في رمضان:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" عن الجوالدة، فإنه يجب أن تبدأ إفطارك بحبة من التمر أو 3 ثمرات، وتناول كوب من الماء.
وتابع :" وبعدها اذهب إلى صلاة المغرب، ويكون في هذه الفترة السكر قد وصل إلى الدماغ".
وأضاف أنه عندما تكون جوعان فإنه عندما تضع الطعام أمامك لا تشعر بالشبع إلا بعد 15 دقيقة، لذلك بعد الإفطار إذا أكلت بشراهة ستتناول كميات كبيرة من الطعام وتكتسب الكثير من السعرات الحرارية.
وأشار الجوالدة أيضا إلى أنه يجب كسر الصيام بطبق من الشوربة أو التمر ثم أخذ راحة لتأدية الصلاة، ثم تناول وجبة الفطار حتى لا تأكل بشراهة كبيرة.
 كما أنه من المفضل تناول الأسماك أو لحم الدجاج، بدلاً من اللحوم الحمراء، والبعد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس والهوت دوج، لأنها تسبب السرطان.

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