يصلي الفجر قبيل ذهابه للدوام بعد طلوع الشمس.. هل يأثم؟ "الخثلان" يوضح

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم من يصلى الفجر قبيل ذهابه للدوام بعد طلوع الشمس. اضافة اعلان





من صلى الفجر بعد طلوع الشمس آثم



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه في هذه الحال فقد صلى الفجر بعد خروج وقتها، لأن صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وهو يأثم بذلك لتأخيره الصلاة عن وقتها بغير عذر.من يؤخر الصلاة عن وقتها يدخل في الساهينوأضاف أن من يؤخر الصلاة عن وقتها يدخل في الساهين، الذين توعدهم الله عز وجل بقوله: "فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون"، قال بن عباس:" أي يؤخرونها عن وقتها".تأخير الصلاة عن وقتها عمل منكروأكد أن هذا العمل، عمل منكر، وعلى صاحبه التوبة إلى الله تعالى، وأن يحرص على صلاة الفجر مع جماعة في المسجد، داعيًا للاهتمام بهذه العبادة برفع مستوى الاهتمام بها، فإن رفع المسلم مستوى الاهتمام بصلاة الفجر سيجد من الوسائل ما يعينه على أدائها في وقتها.