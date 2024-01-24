"الخثلان" يوضح حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد(فيديو)

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد. اضافة اعلان





حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد



ممنوع عقد الصفقات التجارية بالمساجد



وأوضح على موقعه الرسمي، أن حكم إرسال المبالغ المالية عن طريق الجوال في المسجد، ودخوله في البيع والشراء المنهي عنه في المسجد، أن إرسال مبالغ فقط من غير عقد صفقات تجارية لا بأس به.وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هناك رجلان يتقاضيان دينًا، وارتفعت أصواتهما، أشار إلى أحدهما أن ضع بعض الدين.وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرَّهما على تقاضي الدين في المسجد، وهذا يدل على أن هذا الأمر فيه سعة.وأكد أن الممنوع هو عقد الصفقات التجارية: البيع والشراء، والدعاية والتسويق، هذا لا يكون في المسجد، ونشدان الضالة كذلك لا يكون في المسجد؛ لأن المساجد إنما بُنيت للصلاة والذكر والعبادة، ولم تُبْنَ لعقد الصفقات التجارية والدعاية والإعلان، ونحو ذلك.