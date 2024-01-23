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ما حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟ "الخثلان" يُجيب

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لرمضان.اضافة اعلان

ما حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن من يقصد تخصيص شهر رجب بالصيام فإن هذا العمل لا أصل له.
وأضاف أن تخصيص شهر رجب بعبادة من العبادات سواء بالصيام أو بالصدقة أو بالعمرة أو بغير ذلك فهذا لا أصل له، وقد صنف الحافظ بن حجر (رحمه الله) رسالة سماها "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب"، وانتهى إلى أنه لم يثبت في تخصيصه شيء.

من أراد الاستعداد لرمضان فليكثر من الصيام في شعبان

وبين الخثلان، أن شهر رجب كغيره من شهور العام إلا أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة، وأنه على ذلك ننصح السائل بعدم الإكثار من الصيام في شهر رجب؛ لأجل صومه شهر رجب، ومن أراد الاستعداد لرمضان فليكثر من الصيام في شعبان لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك، حتى إنه كان يصوم أكثره، كما تروي السيدة عائشة (رضي الله عنها).

 


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