ما حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم
الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لرمضان.
ما
حكم الإكثار من الصيام في رجب بنية الاستعداد لرمضان؟
وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن من يقصد تخصيص شهر رجب بالصيام فإن هذا العمل
لا أصل له.
وأضاف أن تخصيص شهر رجب بعبادة من العبادات سواء بالصيام أو بالصدقة أو بالعمرة أو بغير ذلك فهذا لا أصل له، وقد صنف الحافظ بن حجر (رحمه الله) رسالة سماها "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب"، وانتهى إلى أنه لم يثبت في تخصيصه شيء.
من
أراد الاستعداد لرمضان فليكثر من الصيام في شعبان
وبين
الخثلان، أن شهر رجب كغيره من شهور العام إلا أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة، وأنه
على ذلك ننصح السائل بعدم الإكثار من الصيام في شهر رجب؛ لأجل صومه شهر رجب، ومن أراد
الاستعداد لرمضان فليكثر من الصيام في شعبان لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك، حتى إنه كان يصوم أكثره، كما تروي السيدة عائشة (رضي الله عنها).
🔆 ما حكم الإكثار من الصيام في شهر رجب بنية الاستعداد لشهر رمضان؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#شهر_رجب— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) January 22, 2024
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