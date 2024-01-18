الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخثلان يجيب: كيف تحسب زكاة التمور؟ (فيديو)

Screenshot_6
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة حساب زكاة التمور.

اضافة اعلان

بيان طريقة حساب زكاة التمور

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن زكاة التمر تكون بعد التحقق من كونه بلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوسق بعد ثلاثمائة صاع، وبالتقديرات المعاصرة ما يعادل 612 كيلو جرامًا.


التمر إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة

وأكد أن التمر إذا بلغ نصابًا فقد تجب فيه الزكاة، وأن المقدار الواجب هو نصف العشر يعني خمسة بالمئة، لأن عامة الناس حاليًا يكون سقيهم بمؤونة وكلفة.
وبين أن هذا غير السقي بدون مؤونة ولا كلفة أي ما يُسقى بماء الأمطار والأنهار فهذا يكون فيه العشر، أما ما يسقيه بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر.

اقرأ أيضا

"عضة" راكب تعيد طائرة إلى المطار وعلى متنها 159 مسافرا.. تفاصيل غريبة

3 ضربات أمنية للمهربين في عسير وجازان ومخالف للنظام في محمية الملك سلمان

بالفيديو.. مشهد مروع لشاحنة ترتطم بسيارة متوقفة في إشارة المرور بالباحة

"مجمع إرادة": متوسط أعمار مدمني المخدرات في المملكة 27 عامًا (فيديو)

أفضل الطرق للمساعدة على زيادة إنتاجية الموظفين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 8:27 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

ما حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 8:37 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

أيهما أفضل: قراءة القرآن بصمت أو مع رفع الصوت؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان 12:58 م السبت، 13 يناير 2024

هل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في شهر رجب؟

سعد الخثلان 7:38 ص الخميس، 11 يناير 2024

هل شدة البرد عذر لترك صلاة الجماعة؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:27 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

ما حكم الأخذ من الضمان الاجتماعي بعد زوال الحاجة؟ "الخثلان" يُجيب

وسائل التواصل
7:39 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

كاتب: شبكات التواصل الاجتماعي أغرقتنا في بحر من السطحية والتسرع والسذاجة

يوم النحل العالمي - مناحل - النحل - عسل النحل -- العسل - منحل
2:13 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

خبير في "النحل" يكشف أهم الاشتراطات لفحص الخلايا

طائرة ركاب
4:23 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

صدمة.. راكب يصفع الطيار لهذا السبب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
8:16 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. انتهاء تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين اليوم

المعلمين الجدد
8:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

أبرز مطالب المعلمين من وزارة التعليم (فيديو)

غارات
7:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. غارات جوية باكستانية مفاجئة على إيران.. ماذا يحدث؟

أمطار غزيرة وسيول
7:25 ص الخميس، 18 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض ومعظم المناطق

أمطار المملكة
6:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للموظفين.. برودة وأمطار في عموم المملكة

السلبية في العمل
6:18 ص الخميس، 18 يناير 2024

منها الوضوح والمباشرة.. 7 نصائح للتعامل مع الأشخاص السلبيين في العمل