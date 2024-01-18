الخثلان يجيب: كيف تحسب زكاة التمور؟ (فيديو)

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن طريقة حساب زكاة التمور.

اضافة اعلان



بيان طريقة حساب زكاة التمور



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن زكاة التمر تكون بعد التحقق من كونه بلغ نصابًا، والنصاب خمسة أوسق بعد ثلاثمائة صاع، وبالتقديرات المعاصرة ما يعادل 612 كيلو جرامًا.





التمر إذا بلغ نصابًا تجب فيه الزكاة



وأكد أن التمر إذا بلغ نصابًا فقد تجب فيه الزكاة، وأن المقدار الواجب هو نصف العشر يعني خمسة بالمئة، لأن عامة الناس حاليًا يكون سقيهم بمؤونة وكلفة.وبين أن هذا غير السقي بدون مؤونة ولا كلفة أي ما يُسقى بماء الأمطار والأنهار فهذا يكون فيه العشر، أما ما يسقيه بكلفة ومؤنة ففيه نصف العشر.