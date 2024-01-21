لا يفوتك هذا الفيديو لـ"الخثلان" عن أعظم سبب لصلاح الذرية

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أعظم
سبب لصلاح الذرية.
الخثلان
يكشف عن أعظم سبب لصلاح الذريةوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن أعظم سبب لصلاح الذرية
هو الدعاء، مع بذل أسباب الهداية من التربية الصالحة ونحو ذلك.
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وأضاف أنه على الوالدين أن يدعوا الله تعالى للأبناء بالهداية، لأن الإنسان مها بذل من أسباب صلاح الذرية، ولم يرد الله هدايتهم فلن يهتدوا.
وأشار إلى أن سيدنا نوح عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، لم يستطع أن يهدي ابنه الذي لم يرد الله عز وجل له الهداية.
إنك
لا تهدي من أحببتولفت
إلى أن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان حريصًا على هداية
عمه أبي طالب: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ".
🔆 ما أعظم سبب لصلاح الذرية؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) January 20, 2024
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