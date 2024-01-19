هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر؟ "الخثلان" يوضح

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صلاة المسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر. اضافة اعلان





حكم صلاة الجمعة ظهرًا مع جمع العصر للمسافر



على المسافر إذا حضر الجمعة أن يصليها جمعة مع الإمام



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه ليس للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر.وأضاف أن المسافر إذا حضر الجمعة تعين في حقه أن يصليها جمعة مع الإمام، وليس له أن يصليها ظهرًا، ثم إن في هذا حرمانًا، إذ كيف يحصر المسلم المسجد الجامع ويحرم نفسه ثواب وأجر الجمعة وينويها ظهرًا لأجل الجمع.وأكد أنه على المسافر إذا حضر الجمعة أن يصليها جمعة مع الإمام ولا يحرم نفسه من عظيم أجرها وثوابها، وإذا دخل وقت صلاة العصر صلاها ركعتين قصرًا، لكن لا يجمع العصر مع الجمعة في أرجح أقوال أهل العلم.