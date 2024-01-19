هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر؟ "الخثلان" يوضح

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم صلاة المسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر.
حكم
صلاة الجمعة ظهرًا مع جمع العصر للمسافروأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه ليس للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن
ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر.
وأضاف أن المسافر إذا حضر الجمعة تعين في حقه أن يصليها جمعة مع الإمام، وليس له أن يصليها ظهرًا، ثم إن في هذا حرمانًا، إذ كيف يحصر المسلم المسجد الجامع ويحرم نفسه ثواب وأجر الجمعة وينويها ظهرًا لأجل الجمع.
على
المسافر إذا حضر الجمعة أن يصليها جمعة مع الإماموأكد
أنه على المسافر إذا حضر الجمعة أن يصليها جمعة مع الإمام ولا يحرم نفسه من عظيم
أجرها وثوابها، وإذا دخل وقت صلاة العصر صلاها ركعتين قصرًا، لكن لا يجمع العصر مع
الجمعة في أرجح أقوال أهل العلم.
🔆 هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#الجمعه#ليله_الجمعه— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) January 18, 2024
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