ما حكم تتبع الأقوال الشاذة ونشرها؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس
مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تتبع الأقوال الشاذة
ونشرها.
ترك الشاذ من أقوال أهل العلم
وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينبغي ترك الشاذ من
أقوال أهل العلم ونشرها بين الناس.
الإنسان يأثم لنشره زلات العلماء
وحذر
من أن الإنسان من الممكن أن يأثم جراء نشره الأقوال والفتاوى الشاذة للعلماء؛ لأن
بعض الأقول تكون ضعيفة وربما بعضها يكون زلات.
وأضاف أن كل شخص يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن تتبع مثل هذه الأقول ونشرها بين الناس أمر خاطئ.
الاهتمام بذكر الأقوال الظاهرة
وشدد
على أنه ينبغي ألا يذكر إلا الأقوال الظاهرة التي اتفق عليها عامة أهل العلم، والتي
سندها الدليل، وقال بها المحققون من أهل الاختصاص.
🔆 ما حكم تتبع الأقوال الشاذة ونشرها؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 11, 2023
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