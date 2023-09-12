ما حكم تتبع الأقوال الشاذة ونشرها؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تتبع الأقوال الشاذة ونشرها.

اضافة اعلان



ترك الشاذ من أقوال أهل العلم



الإنسان يأثم لنشره زلات العلماء



الاهتمام بذكر الأقوال الظاهرة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه ينبغي ترك الشاذ من أقوال أهل العلم ونشرها بين الناس.وحذر من أن الإنسان من الممكن أن يأثم جراء نشره الأقوال والفتاوى الشاذة للعلماء؛ لأن بعض الأقول تكون ضعيفة وربما بعضها يكون زلات.وأضاف أن كل شخص يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن تتبع مثل هذه الأقول ونشرها بين الناس أمر خاطئ.وشدد على أنه ينبغي ألا يذكر إلا الأقوال الظاهرة التي اتفق عليها عامة أهل العلم، والتي سندها الدليل، وقال بها المحققون من أهل الاختصاص.