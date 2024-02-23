الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الخثلان" يكشف عن علاقة الأرزاق والأعمال بليلة النصف من شعبان (فيديو)

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حقيقة ما يثار حول ما يُقدَّر في ليلة النصف من شعبان بالعام من الأرزاق والأعمال.اضافة اعلان

هل يُقدَّر في ليلة النصف من شعبان ما يكون في العام من الأرزاق والأعمال؟

أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها لا تثبث من جهة الصناعة الحديثية، وأن كلها أحاديث ضعيفة.

ما يُقدَّر في السنة من الأرزاق والآجال والأعمار يكون في ليلة القدر

وبين أن الأدلة قد دلت على أن الذي يُقدَّر في السنة من الأرزاق والآجال والأعمار، أنه يكون في ليلة القدر.
واضاف أن هذا بنص الآية الكريمة وقول الله تعالى:"فيها يُفرق من أمر حكم"، يعني ليلة القدر، حيث يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة.
وأكد أن هذه الأية صريحة في أن وقت الأرزاق والأعمال والآجال وما يُقدَّر الله سبحانه في السنة إنما يكون في ليلة القدر.




اقرأ أيضا

" من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة".. كيف نحسب الساعة في وقتنا الحالي؟

هل ينال المرء ثواب القراءة حال ترديده القرآن مع القاريء؟

سؤال متجدد.. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

رعب على متن طائرة.. راكب يحاول فتح باب الطوارئ على علو 8 آلاف متر (فيديو)

ضخم للغاية.. العثور على أكبر ثعبان في العالم رأسه بحجم دماغ إنسان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 2:34 ص الجمعة، 23 فبراير 2024

" من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة".. كيف نحسب الساعة في وقتنا الحالي؟

الشيخ سعد الخثلان 8:01 م الخميس، 22 فبراير 2024

سؤال متجدد.. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

سعد الخثلان 8:22 ص الخميس، 15 فبراير 2024

كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟ "الخثلان" يوضح

الدكتور سعد الخثلان 8:08 ص الثلاثاء، 13 فبراير 2024

إجابة شافية لـ "الخثلان" حول ما يتردد عن كثرة الموت في شهر شعبان (فيديو)