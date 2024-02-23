"الخثلان" يكشف عن علاقة الأرزاق والأعمال بليلة النصف من شعبان (فيديو)

أ أ

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حقيقة ما يثار حول ما يُقدَّر في ليلة النصف من شعبان بالعام من الأرزاق والأعمال.





هل يُقدَّر في ليلة النصف من شعبان ما يكون في العام من الأرزاق والأعمال؟



ما يُقدَّر في السنة من الأرزاق والآجال والأعمار يكون في ليلة القدر



أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان كلها لا تثبث من جهة الصناعة الحديثية، وأن كلها أحاديث ضعيفة.وبين أن الأدلة قد دلت على أن الذي يُقدَّر في السنة من الأرزاق والآجال والأعمار، أنه يكون في ليلة القدر.واضاف أن هذا بنص الآية الكريمة وقول الله تعالى:"فيها يُفرق من أمر حكم"، يعني ليلة القدر، حيث يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة.وأكد أن هذه الأية صريحة في أن وقت الأرزاق والأعمال والآجال وما يُقدَّر الله سبحانه في السنة إنما يكون في ليلة القدر.