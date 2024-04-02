فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

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قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أن الواجب على المسلم أن يقوم شهر رمضان كاملًا لكي ينال فضل ليلة القدر.





كيف أنال فضل ليلة القدر؟



ليلة القدر قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر



وأضاف على حسابه في منصة إكس، أن ليلة القدر تلتمس في العشر الآواخر من رمضان، وأن آكد أوقاتها هي الأوتار من العشر.وبين أن ليلة سبع وعشرين هي أحرى الليالي، وأن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تكون في ليلة سبع وعشرين.وأشار إلى أن حكمة إخفائها هو أن يجتهد المسلمون في العبادة في جميع الليالي العشر، كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم.وحث المسلمين في ليالي العشر الأواخر على العبادة، وأن يجتهدوا طلبًا لليلة القدر، بالصلاة والدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة، مؤكدًا أن ليلة القدر قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر.