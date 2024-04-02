الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فرصة العمر.. كيف أنال فضل ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان
الشيخ الفوزان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أن الواجب على المسلم أن يقوم شهر رمضان كاملًا لكي ينال فضل ليلة القدر.اضافة اعلان

كيف أنال فضل ليلة القدر؟

وأضاف على حسابه في منصة إكس، أن ليلة القدر تلتمس في العشر الآواخر من رمضان، وأن آكد أوقاتها هي الأوتار من العشر.
وبين أن ليلة سبع وعشرين هي أحرى الليالي، وأن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تكون في ليلة سبع وعشرين.
وأشار إلى أن حكمة إخفائها هو أن يجتهد المسلمون في العبادة في جميع الليالي العشر، كما أخفيت ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليجتهد المسلم في جميع اليوم.

ليلة القدر قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر

وحث المسلمين في ليالي العشر الأواخر على العبادة، وأن يجتهدوا طلبًا لليلة القدر، بالصلاة والدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة، مؤكدًا أن ليلة القدر قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر.


اقرأ أيضا

شاهد.. صيني يتقيأ الماء لمدة 6 دقائق دون توقف!

أكلات رمضانية.. أسهل طريقة لعمل وتحضير مثلوثة الدجاج

إذا لم يجد الصائم ما يُفطر عليه فماذا يفعل؟ "الخثلان" يُجيب

في 5 سنوات.. "المشيقح" يكشف تفاصيل كتابة المصحف الشريف بخط يده (فيديو)

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الفوزان 11:41 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟ "الفوزان" يُجيب

الفوزان 11:22 ص الأحد، 31 مارس 2024

أيهما أفضل: العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ "الفوزان" يُجيب

ابن عثيمين 3:36 م الخميس، 21 مارس 2024

فيديو نادر.. العثيمين يوضح فضل العشر الأوسط من رمضان

الفوزان 10:48 ص الخميس، 14 مارس 2024

وصايا ذهبية.. "الفوزان" يكشف عن أفضل الأعمال الصالحة في رمضان ويُحذر من هذا الأمر