الحنيذ يتصدر.. أهم الأكلات الرمضانية التي تُزين موائد عسير

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تشتهر المائدة الرمضانية في منطقة عسير جنوب المملكة، بأشهى الأكلات الشعبية الموروثة والتي أصبحت عنوانًا مميزًا لأهالي المنطقة.







أهم الأكلات الرمضانية التي تُزين موائد عسير



الحنيذ يتصدر قائمة أكلات رمضان في عسير



ومع دخول شهر رمضان المبارك، تشهد الموائد الرمضانية لكافة العوائل والأسر إقبالاً كبيرًا على الأكلات الشعبية المختلفة، والتي من أهما:1 – الحنيذ.2 - المغش.3 - البحيتة.4 - الخمير.5 - اللحوح.6 - خبز التنور بأنواعه.7 - أنواع البقوليات كالبقل والجرجير البلدي وغيرها.ويتصدر الحنيذ "اللحم المشوي"، قائمة الآكلات الشعبية الرمضانية، مع المغش كوجبتين رئيستين لا تكاد سفرة تخلو منهما إلا ما ندر وخصوصًا بمحافظات تهاما.يأتي هذا في وقت تشهد فيه 24 سوقًا رمضانيًا، تم اعتمادها من قِبل أمانة المنطقة، إقبالاً كبيرًا من سكان المدن والقرى والحضر والمرتفعات لمشاهدة وشراء عرض تلك الوجبات خاصة "الحنيذ" المشوي اللذيذ.