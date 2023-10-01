احذر 5 أمور بعد الأكل مباشرة.. ماذا عن تناول الفاكهة؟

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يحرص العديد من الأشخاص على عادات صارت ثابتة، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، والتي يتسبب التعود عليها على أضرار صحية بالغة.



موقع "ويب طب" رصد 5 أمور لا تقم بها مباشرة بعد الأكل خصوصًا عند تناول وجبات دسمة كوجبة الغداء أو العشاء ومنها : اضافة اعلان





تجنب 5 أمور بعد الأكل مباشرة:



1-النوم: إذا ذهبت إلى السرير مباشرة بعد تناول أي وجبة، فمن المرجح أن تواجه الانزعاج، والنفخة، واضطرابات في النوم، وحرقة في المعدة.2- الاستحمام: الاستحمام مباشرة بعد تناول الوجبة يُمكن أن يزيد من تدفق الدم في الساقين واليدين وبالتالي الحد من تدفق الدم في المعدة، هذا سوف يُضعف عمل الجهاز الهضمي، ويُؤدي إلى آلام في المعدة، وعسر في الهضم.3- شرب الشاي: يجب أن لا تشرب الشاي مباشرة بعد تناول وجبتك لأنه من المعروف أن الشاي يحتوي على مواد يُمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، فالشاي يحتوي على حمض التانيك التي قد يرتبط مع الحديد والبروتين في طعامنا.4- تناول الفواكه: أفضل وقت لاستهلاك الفواكه والحصول على فوائدها هو قبل الوجبة، أو بعدها بساعتين على الأقل، أو على معدة فارغة، حيث أن الفواكه تتطلب إنزيمات مختلفة من أجل هضم.كما أن السكريات الموجودة في الفاكهة كالفركتوز تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم استيعابها تمامًا وهضمها.5- التدخين: يُدرك العديد من الأشخاص مدى الضرر الذي قد يلحقه التدخين بصحتهم وبرغم ذلك يستمرون بهذه العادة ولا يستطيعون قطعها، حتى أنهم قد يُفضلون القيام بها بعد تناول الوجبات مباشرة.نصيحتنا هي بكل تأكيد محاولة الإقلاع عن التدخين، لكن في حال لم تستطع ذلك فتجنب هذه العادة بعد الأكل مباشرة.