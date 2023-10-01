الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

احذر 5 أمور بعد الأكل مباشرة.. ماذا عن تناول الفاكهة؟

الفواكه
فاكهة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يحرص العديد من الأشخاص على عادات صارت ثابتة، خاصة بعد  تناول وجبة دسمة، والتي يتسبب التعود عليها على أضرار صحية بالغة.

موقع "ويب طب" رصد 5 أمور لا تقم بها مباشرة بعد الأكل خصوصًا عند تناول وجبات دسمة كوجبة الغداء أو العشاء ومنها :اضافة اعلان

تجنب 5 أمور بعد الأكل مباشرة:


1-النوم: إذا ذهبت إلى السرير مباشرة بعد تناول أي وجبة، فمن المرجح أن تواجه الانزعاج، والنفخة، واضطرابات في النوم، وحرقة في المعدة.

2-  الاستحمام: الاستحمام مباشرة بعد تناول الوجبة يُمكن أن يزيد من تدفق الدم في الساقين واليدين وبالتالي الحد من تدفق الدم في المعدة، هذا سوف يُضعف عمل الجهاز الهضمي، ويُؤدي إلى آلام في المعدة، وعسر في الهضم.

3- شرب الشاي: يجب أن لا تشرب الشاي مباشرة بعد تناول وجبتك لأنه من المعروف أن الشاي يحتوي على مواد يُمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، فالشاي يحتوي على حمض التانيك التي قد يرتبط مع الحديد والبروتين في طعامنا.

4- تناول الفواكه: أفضل وقت لاستهلاك الفواكه والحصول على فوائدها هو قبل الوجبة، أو بعدها بساعتين على الأقل، أو على معدة فارغة، حيث أن الفواكه تتطلب إنزيمات مختلفة من أجل هضم.

كما أن السكريات الموجودة في الفاكهة كالفركتوز تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم استيعابها تمامًا وهضمها.

5- التدخين: يُدرك العديد من الأشخاص مدى الضرر الذي قد يلحقه التدخين بصحتهم وبرغم ذلك يستمرون بهذه العادة ولا يستطيعون قطعها، حتى أنهم قد يُفضلون القيام بها بعد تناول الوجبات مباشرة. 
نصيحتنا هي بكل تأكيد محاولة الإقلاع عن التدخين، لكن في حال لم تستطع ذلك فتجنب هذه العادة بعد الأكل مباشرة.

اقرأ أيضا

ذئاب
11:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بأنياب مكشوفة وعيون حمراء.. ذئاب آلية لحماية السكان من الدببة في هذه الدولة

ابن عثيمين
5:55 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل السجود أثناء تلاوة سورة "ص" يبطل الفريضة.. بماذا أجاب بن باز وابن عثيمين؟

النمسا
4:08 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أمريكا الـ 133.. تعرف على الدول الـ 10 الأكثر أمانًا في العالم

العالم الهولندي
2:38 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عالم هولندي يحذر من وقوع زلازل في أول 3 أيام من أكتوبر الحالي

اقرأ أيضا

في أعقاب الزلزال.. حفرة غامضة تثير الهلع في المغرب (فيديو)

بعد تكتم دام عقودًا.. هل يكشف قريبًا عن لغز الأجسام الطائرة؟

اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على أبرز فوائد وأضرار المشروب الأشهر في العالم

أقصى عقوبة.. سجن طبيب 5 سنوات في تهمة مخلة بالشرف

ما حكم التنازل عن قرعة الحج بمقابل مادي؟ "الخثلان" يُجيب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ذئب 9:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

2023-09-28_19-39-22 7:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مغامر بالمملكة يجالس الذئاب ويكشف تفاصيل مثيرة

قهوة 9:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

محببة للجميع.. أسهل طريقة لتناول قهوتك المفضلة بدون سكر

2023-09-26_21-17-43 9:09 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في الخامسة من عمره.. طفل أفريقي يتلو القرآن بأداء الكبار (فيديو)

اقرأ أيضا

شوكولاته
8:03 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

يثير القلق.. سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لسبب غريب

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:26 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

أفضل استثمار في الأبناء.. روشتة مهمة لاتفوت أي أب

رمان
4:15 م السبت، 30 سبتمبر 2023

إقبال كبير على مهرجان الرمان بالباحة.. تعرف على فوائده

محكمة
3:46 م السبت، 30 سبتمبر 2023

براءة امرأة من جريمة هزت الرأي العام في مصر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حريق
9:06 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

أهم 10
8:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

الاحوال المدنية
7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

تعليم الطائف
7:15 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف

إيمانويل ماكرون
6:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في عهد ماكرون كاره الإسلام.. الفرنسيون تحت وطأة "القتل والجوع وبق الفراش"

منصة مساند
6:08 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟