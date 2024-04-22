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أوروبا توجه تحذيرا جديدا لـ "تيك توك" وتمهله 24 ساعة

حظر تيك توك
تيك توك
أ أ
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أعلنت المفوضية الأوروبية إلزام خدمة تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد "تيك توك لايت" خلال 24 ساعة.اضافة اعلان

تعرض تيوك توك لغرامات:

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى تعرضه لغرامات يومية.
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم تبع شركة "بايت دانس الصينية" المالكة له حصتها في غضون عام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58.
كما أُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.

حظر "تيك توك" في أمريكا يقترب

وقبل ذلك، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لحظره تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له، وهو ما يعني اقتراب الولايات المتحدة من حظر التطبيق.
لكن، مشروع القانون، الذي تم إقراره أمس الأربعاء، ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن تيك توك يمثل "تهديدا للأمن القومي"، حيث صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جانبها، قالت الصين إنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالحها، ردا على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون "حظر تيك توك"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

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