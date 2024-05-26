الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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توقعات جديدة لعالم الزلازل الهولندي: هزات وشيكة اليوم أو بعده

العالم الهولندي
العالم الهولندي
أ أ
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من جديد يواصل عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، الظهور، محذرا من زلازل وشيكة.
وحسب توقعاته التي نشرها على حسابه في منصة إكس أمس السبت،  فإن الهزات ستقع اليوم أو بعده.اضافة اعلان

توقعات جديدة لعالم الزلازل الهولندي:


وذكر العالم الهولندي على حسابه في إكس،  نقلاً عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها أن هندسة الكواكب التي تشمل عطارد والزهرة في يومي 24-25 مايو الجاري تشير إلى احتمال وقوع زلزال كبير، ربما في الفترة من 26 إلى 27 مايو تقريبا.
وأوضح أن عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد، قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

ذعر بسبب التوقعات:


ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي"SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.
يذكر أن توقعاته وتحذيراته كانت قد تسببت في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل.
كما طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان.
كما نبه أيضا العالم الهولندي متابعيه بأنه قد توقع بهذه الزلازل في نشراته السابقة.

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