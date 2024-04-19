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صحيفة تواصل الالكترونية

انتشر على نطاق واسع.. أول تعليق على مقطع فيديو لحفرة تقذف سحبا دخانية غريبة بسلطنة عمان

حفرة عمان
حفرة عمان
أ أ
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علقت هيئة البيئة في عمان على المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل.

تصاعد أدخنة من حفرة في عمان:

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وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تابعت المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل وتم التحقق من قبل المختصين في إدارة البيئة بمحافظة الداخلية.
وأضافت أننا نود التوضيح بأنه يوجد عطل والتماس في خط كهربائي أرضي نتج عنه تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة وعملت فرق شركة نماء لتوزيع الكهرباء على إصلاح هذا العطل وتم الانتهاء منه وعاد التيار الكهربائي.
وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية، مشهدا غريبا لتصاعد أدخنة من حفرة في منطقة نائية بسلطنة عمان.

مشهد لأدخنة تتصاعد من حفرة:


وأمس أظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، حفرة غريبة يطلع منها دخان وردي في ولاية سمائل".
كما علق أحد النشطاء على المشهد الغريب بقوله :"سبحان الله.. هذا الدخان ولونه إيش يعني".

سقوط صخور بسلطنة عمان:


فيما وثق مقطع فيديو عقب كارثة السيول انهيار وتساقط للصخور في طريق سنت وادي العين.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "نايف الهنائي"، كتل الصخور وقد سدّت إحدى الطرق، بعد أن تهاوت من مرتفعات عالية.

تساقط الصخور في ولاية صحار:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته حساب "الخيمة العمانية"، تساقط الصخور في أواخر شهر رضان المبارك بشكل مفاجئ في عقبة وادي الحلتي التابعة لولاية صحار.
كما يظهر امتلاء طريق عام بأحجام كبيرة من الخور، حيث امتلأ تمام وأعاقت الصخور مرور أ حركة بالطريق العام.

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