استمرار مكاسب سوق الأسهم.. يرتفع 73.91 نفطة

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 73.91 نقطة ليقفل عند مستوى 10482.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 118 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.





الأسماك والباحة وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعا





أرامكو وشمس والعربي الأكثر نشاطا





ارتفاع السوق الموازية



وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و6.31% .فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، والعربي، والباحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية.كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربي، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 147.79 نقطة ليقفل عند مستوى 22596.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.