4 خطوات لتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري

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طالبت وزارة التجارة أصحاب المنشآت على صفحتها الرسمية في "إكس" بالمبادرة بتحدث بيانات منشآتهم في السجل التجاري.





تحديث بيانات المنشاة في 4 خطوات اضافة اعلان



كيفية تحديث بيانات السجل التجاري إلكترونيًا



تعديل بيانات السجل التجاري للشركات:



وحددت الوزارة 5 خطوات لاتمام عملية تحديث بيانات منشأتك في سجلك التجاري1ـ تحديث اسم مدير ومالك المنشأة وبيانات التواصل "رقم الجوال والبريد الإلكتروني"2ـ تحديث العنوان الوطني.3ـ تحديث الأنشطة التجارية.4ـ تحديث رأس المال.ـ اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والاستثمار السعودية.ـ حدد أيقونة الخدمات الإلكترونية.ـ اختر الخدمة التي تريدها ثم انقر عليها.ـ عليك تحديد بدء الخدمة.ـ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على صفحة الوزارة وذلك من خلال المعلومات الخاصة بك.ـ انقر على سجلاتي التجارية؛ واختر منها السجل الذي تود إدخال تعديلات عليه.ـ عليك إدخال كل المعلومات التي تطلب منك بشكل سليم.ـ اختر زر تأكيد البيانات.ـ حدد أيقونة إرسال.1ـ أدخل إلى صفحة تحديث المعلومات الخاصة بالشركات.2ـ حدد أيقونة تحديث بيانات الشركة.3ـ اضغط على ابدأ الخدمة.4ـ اكتب اسم المستخدم أو رقم هويتك الوطنية.5ـ أدخل الرمز السري.6ـ قم بإعادة إدخال كود التحقق المرئي في المربع الخاص به.7ـ اختر دخول.8ـ سيتم تحويلك إلى قائمة تحتوي على أسماء الشركات الخاصة بك.9ـ اختر أيقونة اتخاذ قرار وذلك للشركة التي تود تحديث بياناتها.10ـ اختر أيقونة تحديث وابدأ بإدخال كافة البيانات التي تطلب منك للشركة.11ـ اختر موافق على التعهد الموجود أمامك.