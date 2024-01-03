الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 خطوات لتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طالبت وزارة التجارة أصحاب المنشآت على صفحتها الرسمية في "إكس" بالمبادرة بتحدث بيانات منشآتهم في السجل التجاري.

تحديث بيانات المنشاة في 4 خطواتاضافة اعلان

وحددت الوزارة 5 خطوات لاتمام عملية تحديث بيانات منشأتك في سجلك التجاري
1ـ تحديث اسم مدير ومالك المنشأة وبيانات التواصل "رقم الجوال والبريد الإلكتروني"
2ـ تحديث العنوان الوطني.
3ـ تحديث الأنشطة التجارية.
4ـ تحديث رأس المال.

كيفية تحديث بيانات السجل التجاري إلكترونيًا

ـ اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والاستثمار السعودية.
ـ حدد أيقونة الخدمات الإلكترونية.
ـ اختر الخدمة التي تريدها ثم انقر عليها.
ـ عليك تحديد بدء الخدمة.
ـ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على صفحة الوزارة وذلك من خلال المعلومات الخاصة بك.
ـ انقر على سجلاتي التجارية؛ واختر منها السجل الذي تود إدخال تعديلات عليه.
ـ عليك إدخال كل المعلومات التي تطلب منك بشكل سليم.
ـ اختر زر تأكيد البيانات.
ـ حدد أيقونة إرسال.

تعديل بيانات السجل التجاري للشركات:

1ـ أدخل إلى صفحة تحديث المعلومات الخاصة بالشركات.
2ـ حدد أيقونة تحديث بيانات الشركة.
3ـ اضغط على ابدأ الخدمة.
4ـ اكتب اسم المستخدم أو رقم هويتك الوطنية.
5ـ أدخل الرمز السري.
6ـ قم بإعادة إدخال كود التحقق المرئي في المربع الخاص به.
7ـ اختر دخول.
8ـ سيتم تحويلك إلى قائمة تحتوي على أسماء الشركات الخاصة بك.
9ـ اختر أيقونة اتخاذ قرار وذلك للشركة التي تود تحديث بياناتها.
10ـ اختر أيقونة تحديث وابدأ بإدخال كافة البيانات التي تطلب منك للشركة.
11ـ اختر موافق على التعهد الموجود أمامك.

اقرأ أيضا

عاجل.. هبوط أسعار البرتقال المستورد

5 تريليون.. بشرى بخصوص حجم الاكتشافات الجديدة من الذهب بالمملكة (فيديو)

أسعار النفط ترتفع مع استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

تراجع النفط متأثرا بتوقعات أسعار الفائدة.. و"برنت" عند ٧٧ دولارا للبرميل

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7% عند 12123 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة1 2:11 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري بالربع الرابع 2023 بزيادة 23%

الضمان على المنتجات 11:15 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

وزارة التجارة 11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للعقار
3:32 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية

وزارة التجارة
11:47 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

خطوات الإبلاغ عن متجر إلكتروني عبر منصة "بلاغ تجاري"

أسعار العملات الريال
10:41 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. اليورو يسجل 4.15 ريال

أسعار الذهب5
10:35 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تفويض السيارة - الجوازات
2:14 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:31 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه