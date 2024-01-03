الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري بالربع الرابع 2023 بزيادة 23%

وزارة التجارة1
وزارة التجارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت وزارة التجارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن نفس المدة من عام 2022م.
اضافة اعلان

397 ألف سجل تجاري في المملكة

وحسب بيانات الوزراة بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري.
وأصدرت الوزارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.

 نصيب الشباب من السجلات التجارية

واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
 وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.

أبرز القطاعات الأقتصادية النشطة

وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية.
إضافة إلى نشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023

ودعت الوزراة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع زيارة الرابط التالي : https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx .

اقرأ أيضا

عاجل.. هبوط أسعار البرتقال المستورد

5 تريليون.. بشرى بخصوص حجم الاكتشافات الجديدة من الذهب بالمملكة (فيديو)

أسعار النفط ترتفع مع استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

تراجع النفط متأثرا بتوقعات أسعار الفائدة.. و"برنت" عند ٧٧ دولارا للبرميل

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7% عند 12123 نقطة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة 1:49 م الأربعاء، 03 يناير 2024

4 خطوات لتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري

الضمان على المنتجات 11:15 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

بالتفصيل.. أنواع الضمان على السلع والمنتجات وموعد تفعيله

وزارة التجارة 11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للعقار
3:32 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية

وزارة التجارة
11:47 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

خطوات الإبلاغ عن متجر إلكتروني عبر منصة "بلاغ تجاري"

أسعار العملات الريال
10:41 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. اليورو يسجل 4.15 ريال

أسعار الذهب5
10:35 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير.. عيار 21 يسجل 219 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تفويض السيارة - الجوازات
2:14 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:31 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه