إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري بالربع الرابع 2023 بزيادة 23%

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كشفت وزارة التجارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن نفس المدة من عام 2022م.

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397 ألف سجل تجاري في المملكة



نصيب الشباب من السجلات التجارية



أبرز القطاعات الأقتصادية النشطة



نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023



وحسب بيانات الوزراة بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري.وأصدرت الوزارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.وسلّطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% بنهاية الربع الرابع 2023.وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية.إضافة إلى نشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.ودعت الوزراة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع زيارة الرابط التالي : https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx .