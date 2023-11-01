الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

البنك المركزي
الأصو الاحتياطية للمملكة
أ أ

ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9% لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال.اضافة اعلان


الاستثمارات في الأوراق المالية

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.


ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج

وجاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 6.7%، بما يعادل 36 مليار ريال، لتبلغ 573.5 مليار ريال مقابل 537.5 مليار ريال، وفقًا لـ "الاقتصادية".
كما ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.2% (11.7 مليار ريال) ليصل إلى 982 مليار ريال مقابل 970.3 مليار ريال في أغسطس.


تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد

بينما تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.04 في المائة (ستة ملايين ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.4% (1.1 مليار ريال)، لتبلغ 76.7 مليار ريال.
بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.


انخفاض الأصول الاحتياطية

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.2 في المائة (108.2 مليار ريال)، حيث كانت 1.756 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2022

اقرأ أيضا

اسعار العملات
10:32 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأربعاء.. اليورو يسجل 3.97 ريال

اسعار الذهب6
9:54 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 241 ريالاً

راشد القاضي
8:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ما أسباب زيادة الطلب على شراء الأراضي بالشرقية الفترة القادمة؟

أسعار النفط
2:52 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

انخفاض مفاجئ في أسعار النفط عند التسوية.. وبرنت يسجل 87 دولارا للبرميل

اقرأ أيضا

"أمانة العاصمة المقدسة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي بمكة المكرمة

186 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال

"أرامكو" ترفع عقود "البروبان" و"البيوتان".. تعرف على سعرهما الجديد

"إحكام" تفرص 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

تعرف على أهم التزامات المستأجر والمؤجر المستحدثة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

صندوق النقد 11:33 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالأسماء.. الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي

الاستثمار الاجنبي 8:17 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

آلية جديدة لضمان شفافية بيانات الاستثمار الأجنبي

أزمات النقد العالمية 4:07 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"صندوق النقد": 3 أسباب وراء أزمات النقد العالمية منذ 2020

الاقتصاد السعودي 12:29 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%

اقرأ أيضا

اقتصاد
12:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023

اسعار العملات2
10:22 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الفرنك السويسري يسجل 4.16 ريال

اسعار الذهب2
10:11 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 221 ريالاً

الهيئة العامة للاحصاء
10:00 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. أسرع وتيرة في 11 عامًا.. نمو الناتج المحلي بالمملكة 8.7% خلال 2022

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
11:53 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

الضمان الاجتماعي
11:48 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تنبيه مهم لمن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم

امن الطرق
11:43 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكة

الوسواس القهري
10:02 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. علاج أول حالة من نوعها لمرضى الوسواس القهري والصرع

أخبار السعودية
9:51 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي وغرامات ضخمة للعبث بعدادات الكهرباء

مجلس الضمان الصحي
9:39 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ما موقف موظفي القطاع الخاص من التأمين الصحي الوطني؟