1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

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ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9% لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس
السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما":
الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى
الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
الاستثمارات في الأوراق المالية
وجاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع بند "النقد الأجنبي والودائع في
الخارج" 6.7%، بما يعادل 36 مليار ريال، لتبلغ 573.5 مليار ريال
مقابل 537.5 مليار ريال، وفقًا لـ "الاقتصادية".
ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج
كما ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.2% (11.7 مليار ريال) ليصل إلى 982 مليار ريال مقابل 970.3 مليار ريال في أغسطس.
بينما تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.04 في المائة (ستة ملايين
ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.4% (1.1 مليار ريال)، لتبلغ 76.7 مليار ريال.
تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد
بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.