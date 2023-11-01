1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

أ أ

ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9% لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال. اضافة اعلان





الاستثمارات في الأوراق المالية





ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج





تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد





انخفاض الأصول الاحتياطية



ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.وجاء الارتفاع بشكل رئيس من ارتفاع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 6.7%، بما يعادل 36 مليار ريال، لتبلغ 573.5 مليار ريال مقابل 537.5 مليار ريال، وفقًا لـ "الاقتصادية".كما ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.2% (11.7 مليار ريال) ليصل إلى 982 مليار ريال مقابل 970.3 مليار ريال في أغسطس.بينما تراجع بند الاحتياطي لدى صندوق النقد 0.04 في المائة (ستة ملايين ريال) ليصل إلى 14.28 مليار ريال. كما تراجعت حقوق السحب الخاصة 1.4% (1.1 مليار ريال)، لتبلغ 76.7 مليار ريال.بينما ظل الاحتياطي من الذهب النقد عند مستوياته نفسها منذ فبراير 2008 البالغة 1.624 مليار ريال.وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 6.2 في المائة (108.2 مليار ريال)، حيث كانت 1.756 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2022