الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بالأسماء.. الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي

صندوق النقد
صندوق النقد الدولي
أ أ
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تتصدر الأرجنتين ومصر وأوكرانيا أعلى دول العالم من حيث الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، كما تظهر مصر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر مديونية للصندوق.اضافة اعلان


إجمالي الدين العالمي للصندوق

وبلغ إجمالي الدين العالمي المستحق لصندوق النقد الدولي 152.2 مليار دولار (113.32 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) في 28 يوليو الماضي.
وحسب البيانات الصادرة على موقع الصندوق، توسعت محفظة قروضه بعد عدد من خطط الإنقاذ المتفق عليها مؤخراً للاقتصادات النامية المتعثرة


قيمة وحدة السحب الخاصة

يستخدم النقد الدولي حقوق السحب الخاصة كوحدة حسابية لتقييم قيمة الدعم الذي يقدمه للبلدان الأعضاء فيه.
وتساوي الوحدة الواحدة 1.34305 دولار أمريكي، وفقاً لتحديث البيانات في الثامن والعشرين من يوليو 2023.


الأرجنتين تحصل على آخر قروض الصندوق

وتذهب آخر القروض التي وافق صندوق النقد الدولي عليها إلى الأرجنتين، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يوم لتأمين قرض جديد بقيمة 7.5 مليار دولار.
وذلك عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض البالغ 44 مليار دولار للبلد المتعثر.


أكبر خمس دول مديونية

وتكشف الأرقام أن أكبر خمس دول مديونة لصندوق النقد الدولي، وهم الأرجنتين ومصر، وأوكرانيا، وباكستان والإكوادور.
وتمثل نحو 57.25 في المئة من إجمالي حجم الائتمان المعلق للصندوق، رغم وجود ما مجموعه 94 دولة مدينة له بالمال.

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