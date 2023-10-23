بالأسماء.. الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي

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تتصدر الأرجنتين ومصر وأوكرانيا أعلى دول العالم من حيث الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، كما تظهر مصر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر مديونية للصندوق. اضافة اعلان





إجمالي الدين العالمي للصندوق





قيمة وحدة السحب الخاصة





الأرجنتين تحصل على آخر قروض الصندوق





أكبر خمس دول مديونية



وبلغ إجمالي الدين العالمي المستحق لصندوق النقد الدولي 152.2 مليار دولار (113.32 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) في 28 يوليو الماضي.وحسب البيانات الصادرة على موقع الصندوق، توسعت محفظة قروضه بعد عدد من خطط الإنقاذ المتفق عليها مؤخراً للاقتصادات النامية المتعثرةيستخدم النقد الدولي حقوق السحب الخاصة كوحدة حسابية لتقييم قيمة الدعم الذي يقدمه للبلدان الأعضاء فيه.وتساوي الوحدة الواحدة 1.34305 دولار أمريكي، وفقاً لتحديث البيانات في الثامن والعشرين من يوليو 2023.وتذهب آخر القروض التي وافق صندوق النقد الدولي عليها إلى الأرجنتين، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يوم لتأمين قرض جديد بقيمة 7.5 مليار دولار.وذلك عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض البالغ 44 مليار دولار للبلد المتعثر.وتكشف الأرقام أن أكبر خمس دول مديونة لصندوق النقد الدولي، وهم الأرجنتين ومصر، وأوكرانيا، وباكستان والإكوادور.وتمثل نحو 57.25 في المئة من إجمالي حجم الائتمان المعلق للصندوق، رغم وجود ما مجموعه 94 دولة مدينة له بالمال.