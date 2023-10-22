الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

آلية جديدة لضمان شفافية بيانات الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الاجنبي
الاستثمار الأجنبي في المملكة
أ أ
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اعتمدت المملكة على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي.اضافة اعلان
وأوضحت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مبينة بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام.


تقرير الاستثمار العالمي

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.
واتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تشكل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحب بهذا التوجه.


تحسين جودة وشفافية البيانات

وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح: «إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة.
وتحقق مستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.


تمكين المستثمرين وأصحاب القرار

وأضاف «إن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل.

تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية

وذكر الفالح «أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة».
مضيفًا أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي.
وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عدة، من خلال منصة «استثمر في السعودية» التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.


منهجية احتساب مؤشر الاستثمار

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، أن منهجية احتساب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر اعتمدت بعد المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولي.
وتعد المنهجية المعتمدة ضمن أفضل الممارسات الدولية في احتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي، حيث تتماشى مع دليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.


شمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي

وأوضح أن المنهجية سوف تسهم في تعزيز مستوى دقة وتفصيل وشمولية مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ستخدم صناع القرار.

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