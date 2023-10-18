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بمقدار 4.5 مليون برميل..

هبوط مخزونات الخام والبنزين في أمريكا

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مخزونات الخام والبنزين
أ أ
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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

انخفاض مخزونات الخام:اضافة اعلان

وبحسب "رويترز"، انخفضت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 419.7 مليون برميل.

مركز التسليم:

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 758 ألف برميل في الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 193 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

مخزونات البنزين:

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 223.3 مليون برميل.

نواتج التقطير:


وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.4 مليون برميل.

واردات الولايات المتحدة من النفط:

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 2.62 مليون برميل يوميا.

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