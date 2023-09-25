الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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يوفر آلاف فرص العمل .. معلومات مهمة عن مشروع "قمم السودة"

مشروع قمم السودة
مشروع قمم السودة
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يعد مشروع "قمم السودة" من المشروعات الواعدة في المملكة والذي يستهدف تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة اضافة اعلان

6 مناطق رئيسية:


ويستهدف المشروع 6 مناطق رئيسية وهي "تهلل وسحاب وسبرة وجرين ورجال الصخرة الحمراء".

كما تم تقسيم المشروع على عدة مراحل  (المرحلة الأولى 2027 والثانية 2030  والثالثة 2033) يوفر 2700 غرفة فندقية.

ويتيح المشروع 1336 وحدة سكنية  ويستهدف مليوني زائر على مدار العام كما أنه  يوفر آلاف الفرص الوظيفية.

الناتج المحلي التراكمي:


ويسهم المشروع  بـ 29 مليار  ريال في إجمالي الناتج المحلي التراكمي، كما يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة

إطلاق المشروع 

وأطلقت المملكة، الاثنين، المخطط العام لمشروع تطوير وجهة سياحية جبلية جديدة، تحت مسمى "قمم السودة"، والذي يقع فوق أعلى قمة بالمملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر في منطقة عسير.

وقال سمو ولي العهد،  الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف ولي العهد، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن المشروع "يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية".


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