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صحيفة تواصل الالكترونية

24320 طلب تنفيذ إخلاء عقارات من المستأجرين في 9 أشهر فقط

عقارات
عقارات
أ أ
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كشفت إحصائية حكومية أن  عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" بلغ 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.
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الرياض في المقدمة:

واستحوذت منطقة الرياض على 36.5 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلبا، بحسب الاقتصادية.

كما بلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، فالمدينة المنورة 1259 طلبا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 613 طلبا، ومنطقة جازان 497، ومنطقة القصيم 496، فمنطقة تبوك 371 طلبا.

ويقدر عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ262 طلبا، تليها الجوف 178، ونجران 152، والباحة 59 طلب إخلاء.

وزارة العدل:
وبدأت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" المسجل في شبكة "إيجار" الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

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