الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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2 % ارتفاعا في أسعار النفط اليوم .. وبرنت يسجل 87 دولارا للبرميل

أسعار النفط 3
النفط
أ أ
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا نحو اثنين في المائة اليوم مدفوعة بتوقعات وصول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروتها.

صعود العقود الآجلة للنفط:اضافة اعلان


وبحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار بما يعادل 1.8 في المائة إلى 87.37 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار، أو 1.7 في المائة إلى 84.90 دولار للبرميل.

كما ارتفعت الأسهم العالمية فيما ظل الدولار وأسعار الفائدة على سندات دون تغير قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي ستزيد النقاش حيال الاتجاه الذي ستتخذه أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، ما يزيد الرهانات على أن مجلس "الفيدرالي" سيثبت أسعار الفائدة الشهر المقبل.

زيادة المخزونات الأمريكية
في سياق متصل، زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضًا 3.6 مليون برميل، وهو ما يخالف تمامًا انخفاضًا يبلغ 800 ألف برميل توقعه المحللون لتستمر المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق المزيد من البيانات عن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

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