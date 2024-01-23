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موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط المملكة بالموانئ الخليجية

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موانئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الثلاثاء، عن إضافة شركة الملاحة القطرية "ملاحة" خدمة الشحن الجديدة (UGX)"Upper Gulf Express" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لربط المملكة بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.اضافة اعلان

أهداف الخدمة الجديدة 


وأوضحت الهيئة، في بيان، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الخدمة الجديدة سوف تسهم في تعزيز مكانة الموانئ المملكة كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية، والدولية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

5 موانئ إقليمية


وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية تشمل:
- صحار العماني
- جبل علي الإماراتي
- حمد القطري
- الشويخ الكويتي
- أم قصر بالعراق.

رحلات أسبوعية منتظمة


ويتم ربط الموانئ عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر سفينتين، تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1,015 حاوية قياسية، وتنطلق في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.



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