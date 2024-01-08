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المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء

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تصدرت المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة "MAGNiTT" المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.اضافة اعلان


تطور ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية:



يأتي ذلك انعكاسا لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت البيانات الصادرة عن MAGNiTT أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31 في المائة في عام 2022م.

المملكة حققت نموا في إجمالي الاستثمار الجريء:


وحققت المملكة نموا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 في المائة في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، مما يؤكد جاذبية السوق، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كمت يركز مكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة "بريكس" التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.

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