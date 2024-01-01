عاجل.. إيقاف التعاقدات مع الشركات غير الملتزمة بقرار نقل مقارها للمملكة يدخل حيز التنفيذ

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انتهت المهلة التي منحتها المملكة للشركات العالمية الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، اليوم الاثنين، وفي حال عدم نقل الشركات لمقارها فإنها ستخسر تعاقداتها مع الحكومة. اضافة اعلان





إيقاف التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار بالمملكة:



القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة:



القرار لن يؤثر على الاقتصاد المحلي:



وكانت المملكة قد قررت في فبراير 2021 إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، اعتباراً من مطلع 2024.وتستهدف تلك الخطوة تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، تماشياً مع إعلان مستهدفات إستراتيجية العاصمة الرياض 2030.وأكدت المملكة عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة.وأشارت إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.وأضافت أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد المحلي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.