الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خلال 11 شهراً.. 35.7 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق

سوق الاسهم
السوق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استمرت التداولات على أدوات الدين في السوق في الصعود البطيء لتبلغ 35.74 مليار ريال خلال 11 شهرا من العام الجاري 2023.
اضافة اعلان

35.74 مليار ريال حجم التداولات على أدوات الدين في السوق


يأتي ذلك رغم قدرة بعض المستثمرين في الحصول على عوائد تفوق 6.80 في المائة وذلك بعد خصم نسبة التضخم. وتعد تلك العوائد مرتفعة عند مقارنتها بالعوائد الأخرى القادمة من الأسهم أو الودائع.

وسيطرت 3 بنوك على 72 في المائة من تداولات سوق الدين لهذا العام، وذلك بتداولات تجاوزت قيمتها 25 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية".

في المقابل، تقاسمت 14 شركة وساطة 28 في المائة من إجمالي التداولات التي تمت في سوق الدين المحلية.

ودفع تقلص الضغوط البيعية بالتداولات الشهرية في نوفمبر إلى الانخفاض لتسجل 1.61 مليار ريال، وهي حصيلة المبيعات التي تمت على الصكوك والسندات المدرجة في السوق.

أدوات الدين الحكومية من الصكوك


دفعت بيئة الفائدة المرتفعة بالعائد الحقيقي على أدوات الدين الحكومية من الصكوك -بعد اقتطاع نسبة التضخم من العائد الخاص بالصكوك- إلى الارتفاع أكثر من 360 في المائة على أساس سنوي، ما يعد إيجابيا للمستثمرين.

والطريقة الوحيدة لتحقيق نسبة "العائد الحقيقي" الفائقة الارتفاع هي عبر شراء الصكوك الحكومية من السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك بناء على حركة مؤشر "العائد حتى تاريخ الاستحقاق".

طروحات الصكوك من الشركات المدرجة

في المقابل، فإن العائد الحقيقي لطروحات الصكوك من الشركات المدرجة، ولا سيما التي تكون مفتوحة للأفراد للاكتتاب، قد ارتفع ليصبح ما بين 3.80 في المائة إلى 6.80 في المائة.

وأشار الرصد إلى أن فتح باب الاكتتاب لبعض صكوك الشركات قد حمى تلك الأوراق المالية من التراجعات الكبرى خلال 2023 وجعل "العائد الحقيقي" أقل من نظيره السيادي.

يأتي ذلك بعد أن دفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين في السعودية لتكثيف بحثهم عن أوعية استثمارية تمنحهم عوائد مرتفعة وذلك بعد اقتطاع نسبة التضخم منها.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7 في المائة خلال نوفمبر 2023 وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، أعلى مما كان عليه في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6 في المائة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

اقرأ أيضا

3.9 ملايين موظف مسجل في سوق العمل للربع الثالث 2023

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. اليورو يُسجل 4.15 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 ديسمبر.. عيار 21 يخسر 3 ريالات

158 ألف عامل منزلي انضموا لسوق العمل خلال عام

النفط يفقد 1.58% من قيمته .. و"برنت" عند 78 دولارا للبرميل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للعقار 2:52 م السبت، 30 ديسمبر 2023

هيئة العقار: فرز 96 ألف وحدة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع

الملاحة 9:38 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

المملكة تصل لأعلى تقدم تاريخي في الملاحة البحرية.. لهذه الأسباب

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM 7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

الشقق السكنية 2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM
7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

الهيئة العامة للعقار
4:51 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

غلق باب التقديم.. "هيئة العقار" تعلن نتيجة برنامج رخصة فال عبر رسائل نصية

سوق الاسهم
3:50 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

سوق الأسهم في أعلى مستوى بـ 2023 ويغلق عند 11.932 نقطة

أسعار الذهب
2:45 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

الأول من نوعه.. تفاصيل جديدة حول اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب بمكة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
2:02 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل .. الأحد 18 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

Capture
12:23 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. شرطة الظهران تلقي القبض على شخص أشعل النار في قطة (فيديو)

حساب المواطن
12:00 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: توضيح جديد حول أسباب تعطل التطبيق

سوق الخضار بريدة
9:54 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة (فيديو)

قنوات عين قناة عين
8:55 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السادس

وزارة التعليم
7:58 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية غداً.. الخطوات بالتفصيل