عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب توترات الشرق الأوسط

أ أ

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.





ارتفاع أسعار الذهب بالمعاملات الفورية



أسعار الفضة والمعادن الأخرى



غموض حول وقف إطلاق النار في غزة



وفي المعاملات الفورية سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2324.75 دولارًا للأوقية "الأونصة".كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% ليصل إلى 2334.30 دولارًا للأوقية.وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 27.34 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% ليصل إلى 957.90 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 980.75 دولارًا.يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام وتزايد الطلب على السبائك كملاذ آمن في ظل غموض وقف إطلاق النار في غزة.في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 65% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، حيث تزيد الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر فائدة.