الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب توترات الشرق الأوسط

الذهب - ارتفاع اسعار الذهب
سعر الذهب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب بالمعاملات الفوريةاضافة اعلان

 وفي المعاملات الفورية سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 2324.75 دولارًا للأوقية "الأونصة".

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% ليصل إلى 2334.30 دولارًا للأوقية.

 أسعار الفضة والمعادن الأخرى

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 27.34 دولارًا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% ليصل إلى 957.90 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليبلغ 980.75 دولارًا.

غموض حول وقف إطلاق النار في غزة

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام وتزايد الطلب على السبائك كملاذ آمن في ظل غموض وقف إطلاق النار في غزة.
في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 65% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر، حيث تزيد الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر فائدة.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 6 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6 مايو.. عيار 22 يُسجل 254 ريالًا

لماذا ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط؟

تضم 12 مصنعا.. اتفاقية للوطنية للإسكان مع "سيتيك الصينية" لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية في المملكة

عاجل.. "المالية": 293 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الأول 2024

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب 10:34 ص الخميس، 02 مايو 2024

عالميًا.. الذهب يستقر بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

أسعار الذهب 3:25 م الجمعة، 26 أبريل 2024

منذ 45 يومًا.. سعر الذهب العالمي يتّجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

أسعار الذهب 2:28 م الجمعة، 19 أبريل 2024

عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية

1711105_0 10:33 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

عالميًا.. استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات