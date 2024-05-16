صعود متواصل.. أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتواصل تحقيق المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق مما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.





تحرك أسعار النفط



تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين



التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط



نمو الطلب العالمي على النفط



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 83.17 دولار للبرميل.فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.06 دولار بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش.وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في إبريل، مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.وتتلقى الأسعار دعمًا أيضًا من التوترات الجيوسياسية.وفي الشرق الأوسط، تدور اشتباكات بين القوات الصهيونية وحركة حماس في أنحاء غزة بما في ذلك في رفح.وتعثرت محادثات توسطت فيها قطر ومصر بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار، إذ تطالب حماس بوقف الهجمات بينما تصر دولة الاحتلال على أن هذا لن يحدث قبل القضاء على الحركة.وتقلصت المكاسب بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين وجهة نظرها ورؤية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو 1.1 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.