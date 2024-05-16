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عاجل.. انخفاض سعر طبق البيض في المملكة لهذا الرقم

البيض
انخفاض سعر طبق البيض في المملكة
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كشفت هيئة الإحصاء عن تراجع سعر طبق البيض في المملكة، وتباين أسعار الحليب والجبن خلال شهر إبريل الماضي، على أساس شهري.
وأضافت ان سعر اللبن الطازج والزبادي شهدا استقرارًا.

سعر الحليب الطازج

ووفقًا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن الهيئة، فإن سعر الحليب الطازج المحلي، استقر على أساس شهري، فيما انخفض بنسبة 02% على أساس سنوي، مسجلاً 5.99 ريال للتر، وفقًا لـ"اليوم".

سعر الحليب


بحسب النشرة فإن سعر الحليب السائل المعلب، انخفض بنسبة 0.8%، على أساس شهري، و1.6% على أساس سنوي، مسجلا 3.67 ريال.
وأفادت النشرة بأن سعر الحليب البودرة المعلب بلغ 86.03 ريال (1.8 كجم)، مرتفعًا بنسبة 0.1%، و2%، على أساس شهري وسنوي على التوالي.
وبلغ سعر حليب الأطفال حديثي الولادة (400 جم) 45.83 ريال، مرتفعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، و7.8% على أساس سنوي.

سعر اللبن


واستقر سعر اللبن الطازج المحلي، واللبن الزبادي على أساس شهري وسنوي في شهر إبريل الماضي.
وبلغ سعر الجبن الشيدر علب 6.79 ريال (100 جم) مرتفعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وسجل سعر الجبن الكاسات المحلي 19.59 ريال (500 جم) مرتفعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
وانخفض سعر الجبن الكاسات المستورد بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مسجلاً 7.78 ريال.
وتراجع سعر الجبن المثلثات بنسبة 0.4%، و1.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلاً 5.36 ريال.

سعر طبق البيض


وسجل سعر طبق البيض المحلي 18.42 ريال، منخفضًا بنسبة 0.9%، على أساس شهري، و12.6% على أساس سنوي في إبريل الماضي.

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