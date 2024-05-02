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عالميًا.. الذهب يستقر بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس؛ بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أشار إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة مستقبلًا.اضافة اعلان

الذهب يستقر بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة

 وسجلت أسعار الذهب 2317.77 دولاراً للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها 1.4% يوم أمس، محققة أفضل أداء يومي خلال أكثر من أسبوعين.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد، مع قرب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

 وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2327.60 دولارًا، فيما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 959.35 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وكسب البلاديوم 0.4% إلى 952.38 دولارًا، فيما تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.57 دولارًا للأوقية.

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