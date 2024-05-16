أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 مايو.. عيار 22 يُسجل 261 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 16 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 285.00 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 261.25 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 249.38 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 213.76 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 166.25 ريال.الذهب عيار 24 285.00 ريالالذهب عيار 22 261.25 ريالالذهب عيار 21 249.38 ريالالذهب عيار 18 213.76 ريالالذهب عيار 14 166.25 ريالالذهب عيار 12 142.50 ريالأسعار أوقية الذهب 8,864 ريالأسعار جنيه الذهب 1,995 ريالأسعار كيلو الذهب 285,002 ريالالذهب عيار 24 282.68 ريالالذهب عيار 22 259.12 ريالالذهب عيار 21 247.35 ريالالذهب عيار 18 212.01 ريالالذهب عيار 14 164.90 ريالالذهب عيار 12 141.34 ريالأسعار أوقية الذهب 8,791 ريالأسعار جنيه الذهب 1,979 ريالأسعار كيلو الذهب 282,677 ريال