الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 مايو.. عيار 22 يُسجل 261 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 16 من مايو، حيث حافظت على استقرارها مرتفعة في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 285.00 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 261.25 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 249.38 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 213.76 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 166.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         285.00 ريال
الذهب عيار 22           261.25 ريال
الذهب عيار  21         249.38 ريال
الذهب عيار  18           213.76 ريال    
الذهب عيار  14          166.25 ريال
الذهب عيار 12           142.50 ريال
أسعار أوقية الذهب   8,864 ريال
أسعار جنيه الذهب      1,995 ريال
أسعار كيلو الذهب  285,002 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           282.68 ريال
الذهب عيار 22             259.12 ريال
الذهب عيار  21           247.35 ريال
الذهب عيار  18             212.01 ريال    
الذهب عيار  14           164.90 ريال
الذهب عيار 12             141.34 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,791 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,979 ريال
أسعار كيلو الذهب   282,677 ريال

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