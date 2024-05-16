محامي: عقوبة "الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق" تصل لـ10 ملايين ريال

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كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمد البيز، عن عقوبات "الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق" بالمملكة.





عقوبات الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق



وقال لبرنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": "النظام نص على ما يتم إيقاعه على المخالفين من جزاءات أو عقوبات، موضحًا العقوبات على النحو التالي:-يعاقب بما لا يزيد عن 10 في المئة من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة، من جانب التاجر أو المنشأة- أو بما لا يزيد عن 10 ملايين ريال في حال عدم القدرة على تحديد الـ 10 بالمئة.- إيقاع عقوبة بما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها من المخالفة.- وأوضح المحامي أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.ويهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.