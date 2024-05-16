الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محامي: عقوبة "الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق" تصل لـ10 ملايين ريال

الهيئة العامة المنافسة
الهيئة العامة للمنافسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف المحامي والمستشار القانوني، الدكتور محمد البيز، عن عقوبات "الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق" بالمملكة.

عقوبات الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق اضافة اعلان

وقال لبرنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": "النظام نص على ما يتم إيقاعه على المخالفين من جزاءات  أو عقوبات، موضحًا العقوبات على النحو التالي: 
-يعاقب بما لا يزيد عن 10 في المئة من إجمالي المبيعات السنوية محل المخالفة، من جانب التاجر أو المنشأة
- أو بما لا يزيد عن 10 ملايين ريال في حال  عدم القدرة على تحديد الـ 10 بالمئة.
- إيقاع عقوبة بما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها من المخالفة.
- وأوضح المحامي أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.
ويهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 15 من مايو.. الفرنك السويسري بـ 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مايو.. عيار 24 يُسجل 283 ريالًا

حرائق كندا ومخزونات أمريكا تدفعان أسعار النفط للارتفاع

تجارة تجاوزت 21.7 مليار دولار بين البلدين.. بيان مشترك لمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني

بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

انفاذ 11:12 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

29 مزادًا لبيع 286 من العقارات والمركبات في 7 مناطق عبر "إنفاذ"

1dc76038-3788-4cb7-b334-5f0fdfa9c7a7 9:53 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14 من مايو.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 2:28 م الخميس، 09 مايو 2024

"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل

البنك المركزي 6:06 م الأربعاء، 08 مايو 2024

السيولة في المملكة تسجل أعلى قمة تاريخية بقرابة 3 تريليون بنهاية مارس الماضي