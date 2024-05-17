6 فرص عقارية من شرق الرياض بمزاد أنواء

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تعلن مكان المستثمر، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "أنواء" الهجين.

ويكون ذلك يوم 19 من مايو 2024 حضورياً الساعة: 4:00 عصرًا في قاعة الفريدة بمدينة الرياض على طريق الثمامة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات من الساعة 4:00 عصراً حتى 7:00 مساءً.





6 فرص عقارية



يطرح المزاد 6 فرص في مواقع إستراتيجية ومميزة وفي أهم أحياء شرق الرياض، والتي تشمل أرض خام بحي الرمال تتجاوز مساحتها 25 ألف متر مربع، تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من معالم الرياض البارزة كطريق الثمامة وطريق الجنادرية.كما تشتمل الفرص على معرض سيارات كبير وبموقع استثنائي على طريق خريص بحي الأندلس، وفلل سكنية فاخرة في حي اليرموك وحي الحمراء وحي المونسية، بالإضافة إلى شقة سكنية راقية في حي إشبيلية.ويعتبر المزاد وجهة مميزة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لتنوع العروض العقارية.وترحب مكان المستثمر بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0112333345 – 0556789090