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عالميًا.. استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

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أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي.
وعوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.اضافة اعلان

استقرار أسعار الذهب  بتعاملات اليوم

 وفي التعاملات الفورية، استقر الذهب عند 2381.68 دولارًا للأوقية "الأونصة"، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولارًا.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

وأثارت بيانات صادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، إذ عدلت العديد من شركات الوساطة العالمية توقعاتها لبدء المركزي الأمريكي خفض الفائدة إلى سبتمبر بدلا من يونيو، حيث يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3% إلى 28.16 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.58 دولارًا.

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