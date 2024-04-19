عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في ظل المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط والمخاطرة في الأسواق المالية وما زاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.





ارتفاع أسعار الذهب متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية



أسعارالمعادن النفيسة



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3% ليصل إلى 2386.05 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارًا في وقت سابق من الجلسة, فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتبلغ 28.28 دولاراً للأوقية, حيث صعد البلاتين 0.6% ليصل إلى 938.39 دولارًا فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارًا.