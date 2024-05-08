عالميًا.. أسعار الذهب تُصاب بالارتباك لهذا السبب

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ارتبكت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.





أسعار الذهب تُصاب بالارتباك لهذا السبب



أسعار المعادن النفيسة في المعاملات الفورية



تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة



وفي المعاملات الفورية ارتفع الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2317.44 دولارًا للأوقية، فيما كسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتصل إلى 2326.40 دولارًا للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 27.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 975.48 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 974.93 دولارًا.يأتي هذا في وقت يترقب فيه المشاركون في السوق، إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني للتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.ووفق المراقبين، فإن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وتشهد الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.