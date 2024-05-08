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عالميًا.. أسعار الذهب تُصاب بالارتباك لهذا السبب

أسعار الذهب
سعر الذهب
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ارتبكت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فيما يقيم المتعاملون الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ويترقبون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.اضافة اعلان

أسعار الذهب تُصاب بالارتباك لهذا السبب

وفي المعاملات الفورية ارتفع الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 2317.44 دولارًا للأوقية، فيما كسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتصل إلى 2326.40 دولارًا للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة في المعاملات الفورية

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 27.36 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 975.48 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 974.93 دولارًا.

تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة

يأتي هذا في وقت يترقب فيه المشاركون في السوق، إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني للتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
ووفق المراقبين، فإن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وتشهد الأسواق حاليًا فرصة بنسبة 65% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

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