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سعر جديد.. الذهب يرتفع ويُمحي ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة بأمريكا

الذهب - ارتفاع اسعار الذهب
أسعار الذهب
أ أ
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عززت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الإقبال على الملاذ الآمن، وهو ما محا أثر ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.اضافة اعلان

الذهب يرتفع في المعاملات الفورية

وفي المعاملات الفورية، ارتفع الذهب 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.


أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1027.82 دولار.

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