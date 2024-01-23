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عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

2024-01-23_17-35-09
وزارة التجارة
أ أ
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استدعت وزارة التجارة 436 سيارة من طراز جينسيس "GV70 / GV80 / G80"  إنتاج عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، 

 

التجارة تستدعي سيارات من طراز جينسيس:اضافة اعلان


وقالت إن السبب هو وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس



وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 262 مركبة مرسيدس موديلات 2022 - 2023 من نوع "C Class".


وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن قرار الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة بالمحور الخلفي قد يؤدي إلى تسرب الزيت واحتمالية كسر الهيكل، مما قد يتسبب في فقدان التوجيه للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث، مطالبة بالأتي:
1 – التحقيق من شمول رقم هيكل المركبة.
2 – التحقيق الفوري في استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام مركبة بديلة.

أربعة أسباب لاستدعاء المركبات


وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن هناك أربعة أسباب في حال ثبت وجودها تستدعي وزارة التجارة من أجلها هذه السيارات، ومن ضمن هذه الأسباب وجود خلل في طفاية الحريق، أو وجود عطل في مثبت السرعة أو وجود عطل في نظام التوجيه الكهربائي، بالإضافة إلى وجود خلل في الوسائد الهوائية.

وشددت على أنه عند توفر أحد هذه الأسباب تقوم وزارة التجارة والاستثمار باستدعاء هذه السيارات وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء الإصلاحات المطلوبة مجانا.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمارتقوم من حين لآخر باستدعاء عدة سيارات بسبب خلل أو عدة مشاكل في المركبة.



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