عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

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استدعت وزارة التجارة 436 سيارة من طراز جينسيس "GV70 / GV80 / G80" إنتاج عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢،



التجارة تستدعي سيارات من طراز جينسيس: اضافة اعلان



وزارة التجارة تستدعي 25 مركبة مرسيدس





وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن قرار الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة بالمحور الخلفي قد يؤدي إلى تسرب الزيت واحتمالية كسر الهيكل، مما قد يتسبب في فقدان التوجيه للمركبة ويزيد من خطر وقوع حادث، مطالبة بالأتي:



1 – التحقيق من شمول رقم هيكل المركبة.

2 – التحقيق الفوري في استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعد للإصلاح واستلام مركبة بديلة.





أربعة أسباب لاستدعاء المركبات



وفي وقت سابق، أكدت الوزارة أن هناك أربعة أسباب في حال ثبت وجودها تستدعي وزارة التجارة من أجلها هذه السيارات، ومن ضمن هذه الأسباب وجود خلل في طفاية الحريق، أو وجود عطل في مثبت السرعة أو وجود عطل في نظام التوجيه الكهربائي، بالإضافة إلى وجود خلل في الوسائد الهوائية.





وشددت على أنه عند توفر أحد هذه الأسباب تقوم وزارة التجارة والاستثمار باستدعاء هذه السيارات وإلزام وكلاء السيارات في المملكة بإجراء الإصلاحات المطلوبة مجانا.



يذكر أن وزارة التجارة والاستثمارتقوم من حين لآخر باستدعاء عدة سيارات بسبب خلل أو عدة مشاكل في المركبة.







نعلن عن

🚘 جينسيس "GV70 / GV80 / G80"

🗓 2021 - 2022

🔻 لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/qyyz9L4VRM لسلامتكم ..نعلن عن #استدعاء مركبات🚘 جينسيس "GV70 / GV80 / G80"🗓 2021 - 2022🔻 لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. #سلمني_واسلم January 23, 2024



وقالت إن السبب هو وجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وفقدان قوة المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 262 مركبة مرسيدس موديلات 2022 - 2023 من نوع "C Class".