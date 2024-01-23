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مختص يوجه نصيحة مهمة للمستفيدين من منتجات بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية
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قال المختص في الاستثمار التمويلي عبد الله الفوزان إن تسليح بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين بأحدث المنتجات والأدوات المستخدمة في السوق، يساهم في تخفيف المخاطر عليهم.اضافة اعلان

المستفيدون من منتجات البنك هم شركات صغيرة وأفراد:


وأضاف في مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن معظم المستفيدين هم شركات صغيرة وأفراد يريدون الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن حجم محفظة البنك حوالي ٤٦ مليار ريال وهو ما يشير إلى حجم الأعمال المنوط به تنفيذها.

وأضاف أن البنك يعمل على التخطيط المالي والاستثماري للمستفيدين منه، 

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسط بـ 27 مليار ريال



في سياق متصل، بلغت قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة في العام الحالي من بنك التنمية الاجتماعية، (3,9) مليارات ريال، استفاد منها أكثر من (8,6) آلاف منشأة، كما بلغ إجمالي تمويل ممارسيّ العمل الحر (3,7) مليارات ريال لـ(47) ألف مستفيد.

وأعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن شكره للقيادة الرشيدة، على الدعم غير المحدود لقطاع التنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات عام 2023م.

وأشار إلى تجاوز بعض المنجزات الرقم المستهدف، مبينًا أن البنك ماضٍ في طريقه لتحقيق أرقام أعلى في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال عام 2024م بصفتها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك سيبذل جهودًا أكثر لرفع معدلات خدماته المالية وغير المالية لبناء مجتمع طموح واقتصاد قوي ومستدام، وفقا لـ "الوطن".

خدمات بنك التنمية الاجتماعية غير المالية


وقال: "إن البنك بصفته ممكنٌ وداعمٌ للتنمية الاقتصادية، قد وضع مستهدفات تمويلية لعام 2024 تفوق مستهدفات عام 2023، وذلك إيمانًا منّا بزيادة معدلات التنمية في سائر القطاعات.
وخصص البنك (27) مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة خلال الثلاث الأعوام القادمة (2024 - 2026)، إضافة إلى التوسع في خدمات البنك غير المالية، لتعمّ فائدة هذه الخدمات قطاعات متعددة في سائر مناطق المملكة".

بنك التنمية يدعم المواطنين لتحقيق مشاريعهم

وأضاف الراشد: "إن الإنجازات التي حققها البنك هي ثمرة الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ساهمت في دعم قدرات المواطنين لتحقيق مشاريعهم، وخلق جودة حياة أفضل للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.

استضافة ملتقى "امبريتك" لأول مرة في المملكة

ونجح البنك خلال العام الحالي في استضافة ملتقى "إمبريتك"، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، لأول مرة من جنيف إلى الرياض، بهدف تبادل الخبرات بين 35 عضواً في برنامج "إمبريتك"، والمساهمة في تحقيق ريادة الأعمال.



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