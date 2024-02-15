عاجل.. تقرير: 6% زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة

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توقع تقرير اقتصادي أن تشهد الرواتب في السعودية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 6% خلال العام 2024.

وأكد أن الطلب على المواهب سيستمر في الارتفاع وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاقتصاد النفطي في إطار خطة رؤية 2030.

وأشارت دراسة أعدها موقع كوبر فيتش إلى أن المملكة خلقت 1.12 مليون وظيفة في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتطوير مشاريع تزيد قيمتها عن تريليون دولار، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان ميزانية 2024، وفقًا لصحيفة "الوطن".

ومن المتوقع أن تستمر طفرة التوظيف هذا العام، وفقًا لوزارة المالية.





زيادة الرواتب في المملكة







المكافآت السنوية







الوظائف الأكثر طلبًا







ووفقا للدراسة فإن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع تنوي زيادة الرواتب في عام 2024، ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 60% من المستجيبين يتوقعون أيضًا زيادة عدد موظفيهم في عام 2024، لكن 29% يستعدون لتقليل حجم القوى العاملة لديهم.وفي الوقت نفسه، يخطط أكثر من خمس المشاركين وبنسبة 22% لخفض الرواتب خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أمر غير متوقع بالنظر إلى أن عام 2024 من المرجح أن يشهد مثل هذه المستويات العالية من الطلب على المواهب، ومن المرجح أن تكافح المؤسسات التي تجد نفسها قادرة لجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في سوق التوظيف التنافسي هذا خاصة بين المواطنين السعوديين.وسيكون خبرا سارًا للموظفين في المملكة، تخطط 78% من الشركات التي استجابت لاستطلاع كوبر فيتش لإصدار مكافآت سنوية بناء على أدائها المالي لعام 2023، بالمقارنة مع 22 % من الشركات التي لا تخطط لمكافأة الموظفين بمكافأة هذا العام.ومن بين الشركات التي ستدفع مكافآت، ستمنح 24% الموظفين دفعة لمدة شهر واحد لرواتبهم، و21% ستدفع شهرين و18% تخطط للحصول على مكافأة لمدة ثلاثة أشهر.يمكن لبعض الموظفين العاملين في قطاعات مثل الخدمات المالية وإدارة الاستثمار والعقارات والاتصالات أن يتوقعوا مكافأة لمدة ستة أشهر، ومن بين 22 % من الشركات التي لا تنوي دفع مكافآت، تعمل أعلى النسب في مجالات البناء والاستشارات.على مدى السنوات الخمس الماضية، برزت أدوار مثل فنيي رعاية المرضى، ومحللي نظم المعلومات، ومنسقي نمذجة معلومات البناء، ومديري الصحة والسلامة، والمتخصصين في عمليات الموارد البشرية كأسرع الوظائف نموًا في المملكة، وفقا لمسح أجرته شبكة لينكد إن المهنية في يناير.كما كان هناك نمو كبير لخدمات الاستشارات العقارية في المملكة، كما سيكون هناك طلب على مستشاري إدارة المشاريع في المملكة، حيث تبحث المنظمات الكبرى من جانب العملاء الآن عن المواهب من السوق الدولية من خلال جهود البحث عن الكفاءات.وفي الوقت نفسه، يتوقع 24% من المشاركين في استطلاع كوبر فيتش حدوث نقص في المواهب المتاحة هذا العام، مع احتلال الأدوار الإدارية والقيادية الصدارة.تشمل الأدوار الأخرى المطلوبة الموظفين ذوي المهارات التحليلية، بالإضافة إلى الخبرة في قطاعات مثل الهندسة وتطوير البرمجيات والمبيعات والتمويل وعلوم البيانات.