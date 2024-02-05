أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف من حدوث تصعيد بالشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط، في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بشكل طفيف بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي.

يأتي هذا وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران. اضافة اعلان





تحرك أسعار النفط



مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط



بحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا نحو 0.3 بالمئة إلى 77.57 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 11 سنتًا أو 0.15 بالمئة إلى 72.28 دولار للبرميل.وأنهى العقدان معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7%. وتراجعًا 2% الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أبعد من المتوقع.إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط، بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران في الشرق الأوسط؛ ردًا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين في اليمن ونفذت 36 ضربة السبت الماضي على أهداف تابعة للجماعة التي تسببت هجماتها على السفن التجارية في اضطراب مسارات تجارة النفط العالمية، على الرغم من عدم تضرر الإمدادات إلى حد كبير.