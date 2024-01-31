أسعار النفط تتراجع رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

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تكبدت أسعار النفط خسائر بنصف النقطة المئوية، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





تحرك أسعار النفط



تصاعد التوتر في الشرق الأوسط



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتًا ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 82.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش. وانخفض عقد إبريل الأكثر تداولاً 24 سنتًا إلى 82.26 دولار للبرميل.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 77.47 دولار.قال توني سيكامور محلل الأسواق لدى (آي.جي) "المشكلة الرئيسة في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.لكن محللي (إيه.إن.زد) قالوا في مذكرة "رد عسكري قوي من الولايات المتحدة" على هجوم الطائرة المسيرة "لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.