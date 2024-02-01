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النفط يحقق أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر بسبب أزمة البحر الأحمر

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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سجلت أسعار النفط أول مكاسبها الشهرية منذ سبتمبر بسبب التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على السفن في البحر الأحمر التي أدت إلى تحويل مسارات الناقلات.اضافة اعلان

تحرك أسعار النفط

قفزت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 6% تقريباً في يناير، رغم انخفاضها في ختام تعاملات الأسبوع، على الرغم من انخفاض الأسعار يوم الأربعاء بعد انكماش النشاط الاقتصادي في الصين للشهر الرابع على التوالي.
 وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 1.97 دولار، أو 2.53%، ليستقر عند 75.85 دولار للبرميل.
واستقر عقد خام برنت لشهر مارس عند 81.71 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.16 دولارًا أو 1.40%. وبلغ سعر عقد إبريل الأكثر نشاطاً عند التسوية 80.55 دولار للبرميل.

هبوط المخزونات الأمريكية من النفط

من جانب آخر، أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت، الأربعاء صورة متباينة، إذ هبطت المخزونات في مركز التخزين الرئيس في كوشينغ بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، بينما تذبذب الطلب على البنزين.

أثر الحرب في الشرق الأوسط على النفط

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق خلال معظم تعاملات شهر يناير، مدعومةً بمخاطر الحرب بشكل محدود بسبب المخاوف بشأن العرض والطلب.
ووصل الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي شهري جديد بلغ 13.3 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء.
ومن المفترض أن تعوض الزيادات في العرض من الأمريكتين هذا العام كل نمو الطلب العالمي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
ويترقب التجار رد الرئيس جو بايدن على هجوم شنه مسلحون وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين الأسبوع الماضي. لكن حتى اللحظة، لم يؤثر الصراع المستمر على إمدادات النفط الخام، وهو ما يحد من مكاسب السوق.

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