الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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هل تشجع المشروعات الكبرى المستثمرين على الدخول في السوق؟

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المطلق
أ أ
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قال مدير عام ومستثمر في قطاع البناء المهندس أحمد المطلق إن المشاريع الكبيرة في المملكة ستشجع المستثمرين للدخول في قطاع البناء.

مشروعات عديدة بالمنطقتين الشرقية والغربية والبحر الأحمر

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وأضاف خلال لقاء على قناة الإخبارية أن هناك الكثير من المشروعات في المنطقة الغربية والشرقية والبحر الأحمر وجميعها جاذبة للاستثمارات والمستثمرين بشكل عام.


في سياق متصل، تواصل أمانة منطقة تبوك تنفيذها، لـ 34 مشروعاً جديداً وواعداً بالمنطقة، لرفع " جودة الحياة " وأنسنة وتحسين المشهد الحضري بها، إلى جانب درء أخطار السيول والأمطار، بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال.

مشاريع أمانة تبوك
وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع قد تنوعت مابين مشاريع لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة قاربت الـ ( 499 ) مليون ريال وبعدد (5) مشاريع و تمثل أكثر من 50% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة.
بالإضافة إلى (7) مشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار بقيمة 146,520,317 ريالاً، إلى جانب (8) مشاريع في السفلتة والأرصفة والإنارة بقيمة 118,793,350 ريالاً، و(8) مشاريع لإنشاء الحدائق وممرات المشاة وساحاتٍ ومراكز للأحياء بقيمة تجاوزت الـ 90 ميلون ريال وتمثل 10% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة، ومشروعين لرفع كفاءة وصيانة طريق الملك فيصل وصيانة طريق الملك خالد بإجمالي تجاوز الـ(26) مليون ريال.
 ومشروع لصيانة وتشغيل عدد من المرافق البلدية بقيمة 4,312,753 ريالاً، ومشروعين لتنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لشبكة النقل العام للحافلات وتشغيلها بمدينة تبوك بقيمة إجمالية تصل لـ94 ميلون ريال ، إضافة إلى مشروع استكمال المرحلة الثانية من المنطقة المركزية والتاريخية بقيمة 11,742,248 ريالاً.



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