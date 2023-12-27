الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

الشقق السكنية
الشقق
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كشف بدر البدوي، المهتم في الشأن العقاري، عن سبب  ارتفاع الإيجارات في المملكة، مؤكدا أن ذلك يختلف من منطقة لمنطقة حسب المشاريع العقارية أو مناطق التوسع.اضافة اعلان

أسباب ارتفاع إيجارات الشقق:


وأضاف في مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن من أهم أسباب الارتفاع هي عودة معدل التضخم للارتفاع مجددا مقارنة بالتباطؤ خلال أكتوبر الماضي.

وتابع: "هناك زيادة وارتفاع شهري للشقق، مقارنة بارتفاع الفائدة، وبداية من 2019 ارتفعت الفائدة ارتفاع تاريخي وهذا الارتفاع لم يحدث منذ 24 سنة وانعكس ذلك على الرهن العقاري الكبير والذي حدث خلال الفترة الماضية ووصل إلى أعلى مستوى".

في سياق متصل، بلغ عدد الوحدات المفرزة بجدة خلال العام الماضي 26 ألف وحدة تعادل نصف مليون متر مربع أغلبها لشقق سكنية وبمعدل 72 وحدة يتم فرزها يوميًا، حيث تفوقت جدة في عدد الوحدات المفرزة على الرياض.




جدة أعلى مدن المملكة في الوحدات المفرزة


وكانت جدة قد جاءت الأعلى بين مدن المملكة في الوحدات المفرزة وتلت جدة العاصمة الرياض، بأكثر من 20 ألف وحدة مفرزة، و300 ألف من الأمتار المقررة.

حيث جاء فيها حي الملقا الأعلى نسبة بواقع 11% من الإجمالي، ثم مكة المكرمة ثم الدمام ثم المدينة المنورة.

وسجل حي الواحة في جدة نسبة 15% من إجمالي الوحدات المفرزة بأكثر من 4 آلاف وحدة، بحسب التقرير السنوي لعام 2022 لفرز الوحدات العقارية، وإحصاءات الفرز حسب المدن، والذي يسهم في رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، ومعرفة اتجاهاته.




تزايدت طلبات الفرز على الوحدات حتى بلغ عدد الطلبات منذ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب.

في حين وصل عدد الوحدات المفرزة ما يزيد عن 230 ألف وحدة عقارية، بينما بلغ إجمالي مساحات الوحدات المفرزة منذ تأسيس البرنامج ما يتجاوز 73 مليون متر مربع.
وأسهمت خدمات البرنامج في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين.

تطوير رحلة العميل

ويواصل البرنامج عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونيًا مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل:
- وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز.
- ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز.
إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية.




تقليص مدة الإجراءات

وكان البرنامج قد أطلق تحسينات شاملة على الخدمة المميزة والتي تسهم في تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي ومختص.
كما أن الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز والتي تسهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية، بين أنه تم الاستعلام عن أكثر من 600 رخصة بناء.



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